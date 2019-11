Portugal garantiu este domingo a presença no Campeonato da Europa de 2020 numa vitória por 2-0 frente ao Luxemburgo. CR7, que marcou o segundo golo aos 86 minutos e ficou a um de bater um recorde, disse que jogou fisicamente limitado. Mas, acrescentou: "Quando é para me sacrificar pelo meu clube e pela seleção, faço-o com orgulho". Até a fazer sacrifícios é o melhor do mundo. E tudo isto "num campo de batatas", porque foi assim que o capitão descreveu o campo onde a seleção jogou.

Não foi uma qualificação perfeita (como quase sempre), como nos diz o João Dinis, mas foi suficiente para atacar a revalidação do título europeu. Por essa razão o Tomás faz uma análise a uma seleção à porta de mais uma grande competição em que se exige nota alta: "A batalha ainda mora longe e do outro lado das trincheiras os 'inimigos' também perfilam as suas ambições".

Mas ainda faltam seis meses para voltarmos a roer as unhas e porque amanhã não é feriado (sim, queria meter à força esta frase do Éder), eis a receita para a semana que aí vem.

O que vai ser notícia: O julgamento do ataque à academia do Sporting começa segunda-feira no Tribunal de Monsanto. Na terça-feira serão conhecidas as alegações finais no julgamento dos alegados autores do homicídio do triatleta Luís Grilo. Terá ainda início a fase de instrução do processo do surto de 'legionella' de Vila Franca de Xira. Mas será este ano que Portugal ganha as três estrelas de "uma cozinha única”? A resposta só será conhecida na quarta-feira quando, em Sevilha, for lançado do Guia Michelin Ibérico de 2020. Um dia depois, na quinta-feira, PSP e GNR saem à rua numa manifestação conjunta.

Para ver: Pode ver na RTP Play, mas se prefere ver no ecrã da sua sala saiba que a RTP2 está a passar novamente a série “Sara”, de Bruno Nogueira, Ricardo Rodolfo e Marco Martins. Se ainda não viu, todas as semanas, pelas 00h50, será reposto um novo episódio.

Para ler: “Eu, Elton John”, autobiografia do cantor inglês cuja carreia já soma sete décadas. Reginald Dwight, o seu nome próprio, partilha na primeira pessoa e com a habitual frontalidade e típico humor britânico a sua história. A edição em português é da Porto Editora.

Para ir: De 22 a 23 de novembro, sexta e sábado, a música estará de regresso às salas da Avenida da Liberdade e Restauradores com o Super Bock em Stock. Cinco concertos que não pode perder: Michael Kiwanuka, Marisa Nadler, Josh Rouse, Orville Peck e Viagra Boys — os últimos estiveram à conversa com o SAPO24 aquando da sua passagem, este ano, pelo NOS Primavera Sound.

Para ouvir: Aproveitando parte da sugestão anterior: "Kiwanuka", de Michael Kiwanuka, editado no mês de outubro. O The Guardian deu-lhe 5 estrelas e descreveu-o como "um dos melhores álbuns da década". Nada a discordar. "Cold Little Heart" não faz parte dele, mas poderá recordar-se do tema que abre a série "Big Little Lies".

Boa semana!