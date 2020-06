Em declarações à Radio BBC 4, Augusto Santos Silva afirmou que “a quarentena é um inimigo do turismo” e frisou que os turistas britânicos são “muito bem-vindos” a Portugal.

“Nas próximas semanas, os nossos diplomatas vão trabalhar juntos para garantir que os turistas britânicos que vão a Portugal não estejam sujeitos, no seu regresso a Inglaterra, a nenhum tipo de quarentena”, disse o ministro, adiantando esperar que um tal acordo esteja fechado no final de junho.

O Reino Unido prepara-se para impor, a partir de 08 de junho, uma quarentena obrigatória de 14 dias a todos os viajantes, britânicos ou não, que entrem no país, à exceção dos provenientes da República da Irlanda.

Segundo a BBC, a ministra do Interior britânica, Priti Patel, defende a quarentena é necessária “para prevenir uma segunda vaga do vírus”, mas admite possíveis “pontes aéreas” com países com baixas taxas de infeção pelo novo coronavírus, o que implica que os viajantes provenientes desses países não tenham de submeter-se a quarentena.