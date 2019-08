“Aprecio muito que o Governo brasileiro tenha dispensado milhões de reais para responder à crise venezuelana, assim como outros Governos da região, mas precisamos do apoio de outros países, como europeus e da América do Norte. Os países da América Latina não devem ser deixados sozinhos a lidar com as consequências da crise venezuelana. Estou comprometido em tentar angariar apoio internacional para lidar com esta crise”, declarou Grandi à imprensa no estado brasileiro de Roraima.

O alto-comissário da ONU chegou a Boa Vista, capital do estado de Roraima, na tarde de sexta-feira para conhecer a situação dos migrantes e refugiados venezuelanos naquela região, tendo reconhecido a “generosidade” do povo e governos brasileiros no acolhimento a essas pessoas.

“Estou muito impressionado com os esforços do Governo federal, governos estaduais, mas também Organizações não Governamentais (ONGs), sociedade civil, moradores locais, que de forma generosa acolheram todos os venezuelanos aqui em Boa Vista. Obviamente que este é um grande desafio. A América latina nunca viu um movimento de pessoas desta dimensão”, frisou Filippo Grandi.

A “Operação Acolhida”, criada no ano passado pelo Governo brasileiro para receber milhares de venezuelanos que fogem da crise social e política do seu país, foi prorrogada em janeiro por mais um ano, até março de 2020.

A Operação garante abrigos, além de ações de registo e fornecimento de documentação para os venezuelanos que chegam como refugiados ou que pedem visto de residência.