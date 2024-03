É a segunda vez que a missão, composta por três norte-americanos e um russo, tem de ser suspensa devido a “ventos fortes no corredor de subida” do foguetão Dragon.

A missão está agora programada para hoje, com descolagem prevista para as 22:53 locais (03:53 de segunda-feira em Lisboa), do Centro Espacial Kennedy, no centro da Florida.

A bordo da nova missão comercial SpaceX Crew-8 seguem os astronautas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos EUA (NASA) Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e o cosmonauta russo da agência Roscosmos Alexander Grebenkin.

A NASA e a SpaceX iniciaram em 2020 estes voos comerciais, que permitiram aos Estados Unidos voltar a enviar astronautas a partir de solo norte-americano, após o cancelamento do programa dos vaivéns espaciais em 2011.

Desde o último voo do vaivém Atlantis para a órbita terrestre, em 2011, a NASA tinha sido obrigada a utilizar apenas sistemas de lançamento russos, como o Soyuz, para colocar astronautas em órbita.

O chamado Programa de Tripulação Comercial (CCP, na sigla em inglês) procura fazer, a partir dos Estados Unidos, um “transporte humano seguro, fiável e rentável” desde e para a EEI através de uma parceria com a indústria privada norte-americana.

À semelhança das missões anteriores do programa, neste voo, os astronautas vão permanecer a bordo da EEI durante seis meses, a viver e a trabalhar como parte do que se espera ser por uns dias uma tripulação de 11 membros.

A atual tripulação da EEI, sete membros da Expedição 70, prepara-se para receber o quarteto da Crew-8, que vai chegar um dia depois de partir.

Os membros da nova equipa vão investigar uma série de fenómenos espaciais para melhorar a vida na Terra e fora dela. Vão explorar os mecanismos subjacentes às perturbações neurológicas e formas de prevenir alterações que ocorrem nos astronautas que vivem no espaço.

A equipa de quatro vai também analisar a forma como a microgravidade afeta o crescimento das plantas e o papel das algas na melhoria dos sistemas de suporte de vida das naves espaciais.

Na EEI, vão substituir uns dias depois de chegarem os membros da tripulação da SpaceX Crew-7, Jasmin Moghbeli da NASA, Andreas Mogensen da Agência Espacial Europeia, Satoshi Furukawa da japonesa JAXA e Konstantin Borisov da Roscosmos.