Três faixas amarelas no logotipo de uma fundação do movimento americano Black Lives Matter (BLM) estão a causar uma disputa de marca com a Adidas. A multinacional, aliás, já deu entrada com uma ação no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos contra o uso do design de faixas em roupas, bolsas e sites, entre outras coisas. No pedido apresentado na segunda-feira, a Adidas aponta para um risco de confusão, salientando que as três faixas são uma marca registrada da empresa desde a década de 1950.

Um dos principais argumentos da multinacional é que “os consumidores acreditarão que os bens e serviços oferecidos sob a marca registrada da BLM serão associados ou patrocinados pela Adidas”.

Black Lives Matter, refira-se, é um movimento organizado que ganhou força nos últimos anos, especialmente após casos de violência policial brutal contra cidadãos negros. A Black Lives Matter Global Network Foundation foi fundada em 2013 pelos criadores do movimento e solicitou o desenho da sua marca, com três faixas, em novembro de 2020, de acordo com os documentos.