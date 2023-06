O adolescente Suleman Dawood, que morreu no submersível Titan, tinha levado consigo um cubo de Rubik porque queria bater um recorde mundial do Guinness.

A informação foi avançada pela mãe do jovem de 19 anos, Christine Dawood, em entrevista ao canal britânico BBC, que sublinhou que o pai do rapaz, Shahzada Dawood, que também morreu no acidente, teria inclusivamente levado uma câmara para registar o momento dentro do Titan.

Christine Dawood e a filha estavam a bordo do Polar Prince, o navio de apoio ao submarino, quando chegou a notícia de que as comunicações com o Titan tinham sido perdidas.