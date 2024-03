Hoje, os cerca de 1.100 alunos da escola sede daquele agrupamento de escolas do concelho de Gondomar estão proibidos de usar o telemóvel quer seja na sala de aula, quer seja no recreio.

É o primeiro dos quatro dias determinados pela direção daquele agrupamento para o mês de março. Desde o início do ano letivo, altura em que foi implementada a proibição total do uso destes equipamentos, que todos os meses são definidos dias, nem sempre quatro, sem telemóvel.

A única exceção é o uso do telemóvel para atividades letivas e pedagógicas, explica à Lusa, o diretor Laureano Valente que sublinha que o grande objetivo é promover a comunicação e convívio entre os alunos.

"O nosso objetivo é que os nossos alunos comecem a ter outras rotinas de comunicação, de convívio e de crescimento em grupo porque - numa sociedade de comunicação global onde estamos cada vez mais isolados - é importante que os nossos jovens criassem esses hábitos de proximidade uns com os outros, que não através da máquina", defendeu.

Com concordância de alunos e encarregados de educação, com quem houve reunião no início do ano letivo, a orientação tem sido cumprida, quase sempre à risca. Com a exceção de dois ou três casos de infração, um deles até por esquecimento. O sucesso mede-se também pela aquisição de novos comportamentos no recinto escolar.

Com a experiência acumulada de já vários meses, Laureano Valente relata que, nos dias sem telemóvel, os alunos sentam-se a conversar ou a jogar às escondidas, à batalha naval, entre outros jogos do mesmo género. Não há ecrãs, nem olhares presos a um telemóvel ou uma comunicação que se limita aos gritos de resposta aos jogos virtuais.

"Acima de tudo, vê-se que os nossos alunos começam a conversar de uma forma serena, sem estar ali aos berros", descreveu.

Aos benefícios decorrentes da promoção de novas formas de comunicação, junta-se a redução dos impactos negativos do uso excessivo do telemóvel, sejam eles ao nível da concentração, da visão ou postura corporal.

À frente dos destinos do agrupamento - que no total, incluindo, o pré-escolar e o ensino básico, tem 2.100 alunos - por pouco mais de um ano, Laureano Valente tem como objetivo final implementar a proibição do uso destes equipamentos de forma gradual e regressar a um cenário que era uma realidade naquela escola há alguns anos.

Em outubro, na sequência de um pedido de parecer do ministro da Educação, o Conselho das Escolas - órgão consultivo que representa os diretores escolares - considerou que a solução para responder aos impactos negativos do uso dos telemóveis em contexto escolar não passa por proibir a sua utilização, defendendo que devem ser os próprios agrupamentos a decidir.

No documento,o Conselho das Escolas reconhecia que a utilização dos telemóveis em contexto escolar pode implicar alguns riscos, relacionados com a exclusão social ou excessiva dependência da tecnologia, mas afirmava que "a solução não passa por proibir o uso de telemóvel nas escolas".

Em vez disso, entendiam os conselheiros que a escola, refletindo o comportamento social e familiar, não é responsável "por os alunos portugueses passarem um elevado número de horas em frente a ecrãs", mas deve assumir um papel ativo de sensibilização.