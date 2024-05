Ricardo de Abreu, que falava à Rádio Nacional de Angola à margem de um workshop sobre certificação de aeródromos, que se iniciou hoje em Luanda, referiu que o encontro surge com o propósito de capacitar especialistas e quadros angolanos do setor que tutela.

O ministro assinalou a temática dos aeroportos angolanos e sua certificação, “para a garantia de mais conectividade, mais segurança operacional das infraestruturas”, como pontos relevantes em reflexão no encontro, salientando que a rede principal do país conta com 18 aeroportos.

“Pretendemos certificar no curto e médio prazo pelo menos cinco [aeroportos], para além do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e do Novo Aeroporto Internacional de Luanda, para garantirmos, então, que Angola tenha acessibilidade e conectividade a nível internacional em vários pontos do país”, frisou, sem, no entanto, avançar datas.

Segundo a agência de notícias angolana, Angop, nessa certificação, será dada prioridade ao aeroporto da Catumbela, na província de Benguela.

O “Workshop sobre a Certificação de Aeródromos, Incorporando Pans-Aeródromos para Estados da África Oriental e Austral” é uma iniciativa da Autoridade Nacional da Aviação Civil angolana em coordenação com a Organização da Aviação Civil Internacional e decorre até sexta-feira.