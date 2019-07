Nesse mesmo ano foi candidato à vice-presidência da República, mas foi derrotado por Juan Domingo Perón.

O antigo Presidente foi deputado até 1976, quando um golpe de Estado liderado por militares desencadeou a última ditadura argentina, que se prolongou até 1983.

A sua carreira chegou ao ponto mais alto dos cargos da nação em 10 de dezembro de 1999, quando foi eleito Presidente do país, depois de Carlos Menem (1989-1999) para um mandato de quatro anos.

No entanto, no final de 2001, de la Rúa acabou por renunciar no meio de uma crise financeira que provocou revoltas nas ruas e levou o então Presidente a abandonar a Casa do Governo de helicóptero, numa imagem que deu a volta ao mundo.