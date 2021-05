Em entrevista à RTP3, o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse que, apesar de ter alertado a 14 de abril que o prazo do contrato para prestação de serviços da empresa à rede de emergência SIRESP terminava a 30 de junho, hoje "a situação é exatamente a mesma que era quando este tema veio a público” sendo que o "nível de preocupação é ainda maior”.

O Estado comprou por sete milhões de euros a parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no SIRESP, ficando com 100%, numa transferência que aconteceu em dezembro de 2019, sendo que desde essa altura que o Estado tem um contrato com operadores privados para fornecer o serviço até junho deste ano.

No entanto, a 28 de abril, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, confirmou, no parlamento, a intenção de prolongar o contrato de prestação de serviços com os operadores privados, nomeadamente com a Altice, por 18 meses, adiantou os contratos não vão ser prorrogados nos moldes atuais. Um dia depois, o Governo aprovou o decreto-lei que define o modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede de comunicações do Estado SIRESP.

Inquirido pelo jornalista Vítor Gonçalves quanto aos passos que têm sido tomados pelas duas partes, Alexandre Fonseca manteve o discurso que tem emitido publicamente, alertando para a exiguidade dos prazos e para a falta de suporte legal para se firmar um novo contrato.

"Não existe ainda hoje algo que suporte e que permita à Altice Portugal e aos seus parceiros continuar a prestar serviços a partir de 1 de julho”, disse o presidente da empresa, sublinhando haver, todavia, “uma vontade comum entre a Altice e o Estado em dar continuidade a essa prestação de serviços por mais 18 meses".

O problema, indicou o presidente da Altice, é que a vontade do Governo tem de se tornar efetiva. "Neste momento não sabemos qual é o mecanismo jurídico para materializar essa intenção”, frisou Alexandre Fonseca.

Estas declarações surgem depois do Presidente da República ter ontem promulgado o decreto-lei que define o dito modelo transitório e do Ministério da Administração Interna ter anunciado a aprovação de uma indemnização compensatória no valor de 11 milhões de euros para fazer face aos encargos com a rede de comunicações de emergência e segurança do Estado. Já antes, a 13 de maio, a secretária de Estado da Administração Interna garantiu a salvaguarda do funcionamento do SIRESP, dizendo que as entidades envolvidas estão a trabalhar "em grande sintonia" para que o sistema continue a funcionar sem qualquer rutura ou sobressalto.

Apesar deste entendimento, Alexandre Fonseca aponta como problema a vontade do Ministério da Administração Interna em "dar sequência a um processo de contratação pública", ou seja, firmar "um novo contrato por 18 meses" em vez de prorrogar o atual contrato por esse período, como vem previsto no decreto-lei.

A questão está no facto de não haver ainda "um caderno de encargos" para que esse novo contrato sequer possa ser celebrado, sendo que, apesar da Altice se comprometer a responder em 48 horas quando tal documento for disponibilizado — o que deverá acontecer "no início da próxima semana" — será ainda necessária a aprovação do Tribunal de Contas.

"Temos de garantir que todos os passos necessários no âmbito de uma contratação pública sejam dados nestas cinco semanas que faltam, incluindo o visto do Tribunal de Contas", que pode ser dado até a um máximo de 30 dias", ou seja, possivelmente para lá do prazo de 30 de junho, avisou Alexandre Fonseca.

No pior dos cenários, o presidente da Altice descarta responsabilidades quanto à interrupção do funcionamento do SIRESP. Visto que é o Estado o atual dono dos equipamentos da rede de emergência, Alexandre Fonseca diz que a empresa de comunicações estará legalmente impossibilitada de prestar serviços sem um novo contrato. “Não podemos chegar lá e continuar a prestar os serviços porque corremos o risco do donos os equipamentos nos digam 'o que é que estão aqui a fazer?'", sublinhou.

Por seu lado, o líder da Altice reiterou que a empresa mantém-se com vontade de manter o serviço desde que haja condições. "Estamos interessados e disponíveis para continuar a prestar serviços a partir de 1 de julho”, disse Alexandre Fonseca, ressalvando que essa prestação "não vai custar mais um cêntimo ao erário público a partir de 1 de julho, é exatamente o mesmo valor, sem qualquer alteração".

Questionado se o serviço sofrerá perda de qualidade devido aos atrasos na negociação do contrato, Alexandre Fonseca mencionou o "risco inerente" quanto à "participação de entidades internacionais em que neste momento já estamos dependentes da boa vontade". A título de exemplo, o presidente da Altice referiu um parceiro responsável pelo espaço satélite da rede cuja renovação do contrato já expirou.

Já no que toca à qualidade do serviço enquanto a Altice se manteve responsável, o executivo defendeu a atuação da empresa, citando como exemplo a dotação de 451 antenas satélite e 18 unidades de redundância elétrica na rede após os incêndios de 2017, quando foram públicas as falhas no sistema.

No entanto, mesmo quanto a essa situação, Alexandre Fonseca defendeu que o problema não foi do funcionamento da rede em si, mas da forma como foi projetado. “A rede SIRESP, desde o início da sua existência, sempre cumpriu todos os critérios de qualidade de serviço contratualmente definidos — se são os adequados ou não, não cabe a nós defendê-los", atirou.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)