Para já, a GNR não conseguiu recolher indícios sobre se o alegado produtor atuava sozinho, nem relativos ao processamento ou ao destino das plantas, pelo que a investigação irá continuar.

O suspeito, agora detido, é um homem de 55 anos, sem profissão conhecida e com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, tendo já cumprido duas penas de prisão de três anos, em Espanha, além de também ter sido, recentemente, identificado numa ação de menor dimensão realizada pela GNR de Penamacor.

Na informação emitida hoje, a GNR também especifica que foram feitas quatro buscas, nomeadamente à casa e ao veículo do suspeito e que a operação foi realizada através do Núcleo de Investigação Criminal do Fundão, contando com o empenhamento dos militares dos Postos Territoriais de Penamacor e de Termas de Monfortinho.