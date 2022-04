António Costa: "Eunice Muñoz marcou de forma definitiva o teatro português"

Diogo Infante: "Verdadeiramente a Eunice não partiu, porque é eterna. O seu lugar há muito que está reservado nos anais da história. A maior atriz Portuguesa de todos os tempos!"

Santos Silva: “Deixou-nos há pouco Eunice Muñoz, a inigualável senhora dos palcos portugueses

“Deixou-nos há pouco Eunice Muñoz, a inigualável senhora dos palcos portugueses. Sem ela, a nossa cultura teria sido mais pobre. Honremos a sua memória, continuando a celebrar o teatro”, escreveu o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, numa mensagem que publicou na sua conta na rede social Twitter.

Ministro da Cultura destaca "enorme aplauso" dos portuguesas à atriz

"Neste momento devemos-lhe o mesmo aplauso que sempre lhe oferecemos, um aplauso de certa forma eterno", declarou o ministro à agência Lusa, comentando a morte hoje da atriz, aos 93 anos.

"Foi um privilégio para Portugal e para os portugueses ter uma atriz como Eunice Muñoz. Tinha um talento quase natural e um dom único para a representação e, por isso mesmo, para nós todos, a vida da

Eunice Muñoz confunde-se com os palcos e com o teatro, é uma espécie de relação íntima que todos fomos desenvolvendo com a mulher doce e afável", disse o governante.

Pedro Adão e Silva destacou o facto de, para os portugueses, Eunice Muñoz ser "uma verdadeira senhora do teatro" e considerou como um facto poder-se reconhecer neste momento que, "felizmente, todo o país, de formas distintas", soube reconhecer a atriz em vida.

O ministro destacou também a carreira longa e de enorme proximidade e de intimidade da atriz: "É como se todos a conhecessem e talvez essa seja também uma marca distintiva. Não é só o dom que tinha de facto e o talento como atriz, é também essa proximidade e essa intimidade".

Essa intimidade, explicou o governante, tem a ver com o facto de a carreira ter sido "muito longa e muito versátil", com grande presença nos palcos e também na televisão, criando uma relação próxima com os portugueses.

"Era como se todos a conhecessem. E é também isso que lhe deu sempre um enorme aplauso em vida e que neste momento cria também esta consternação e a continuação desse aplauso", concluiu o ministro da Cultura.

Tiago Rodrigues, diretor do Festival d'Avignon e antigo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II: "Eunice é sinónimo de teatro. Muitas vezes lhe disse que achava que deviam mudar os dicionários. Ela ria, generosa, jovem, sempre a mais jovem de todos nós"

Carlos Moedas: "Eunice Muñoz foi a expressão de como um talento prodigioso pode estar aliado à maior simplicidade como ser humano numa dádiva constante ao teatro e à cultura portuguesa"

Num nota de pesar enviada através da Câmara Municipal de Lisboa, o autarca da capital, "representando o sentimento comum a todos os lisboetas", presta "homenagem a Eunice Muñoz, uma excecional atriz a quem todos muito devemos".

"Nos 80 anos da sua longa vida dedicados à representação, Eunice Muñoz foi a expressão de como um talento prodigioso pode estar aliado à maior simplicidade como ser humano numa dádiva constante ao teatro e à cultura portuguesa", sublinha.

Catarina Martins: Eunice Muñoz "tocou todas as gerações ao longo de toda a sua carreira"

Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades: "Deixou-nos uma diva"

Grupo Media Capital manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de um "nome maior da representação em Portugal"

Num comunicado, enviado às redações a "Media Capital manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eunice Muñoz, nome maior da representação em Portugal".

"Fez teatro, cinema e televisão, trabalhou com centenas de profissionais do espetáculo e marcou milhares de espectadores com o seu talento, entrega e amor à arte. Dedicou 80 dos seus 93 anos de vida à representação e 21 deles foram passados na TVI", relembra a nota.

Eunice Muñoz estreou-se na estação em 1999, como protagonista da novela “Todo o Tempo do Mundo”. Seguiram-se projetos como “Olhos de Água”, “Equador”, “Mar de Paixão”, “Destinos Cruzados”, “A Impostora” e “Quer o Destino”, já em 2020. No início deste ano, Eunice Muñoz ainda fez uma participação especial em “Festa é Festa”, ao lado de Maria do Céu Guerra.

"A notícia da morte de Eunice Muñoz foi recebida com profunda tristeza e consternação na Media Capital. A experiência e a sabedoria da atriz enriqueceram as produções nas quais participou e a sua alegria e generosidade marcaram todos aqueles que com ela se relacionaram", lê-se.

"O Grupo, o seu Conselho de Administração e os seus colaboradores endereçam as mais sentidas condolências à família e amigos de Eunice Muñoz. O seu legado artístico fará parte da história e do futuro da cultura do nosso país e a sua memória permanecerá para sempre neste grupo de media".