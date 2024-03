Gasperini, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os ‘leões’, não deixou de criticar o calendário nas provas italianas, que colocou a equipa de Bérgamo a disputar, nos últimos sete dias, três jogos. Precisamente frente ao Milan (1-1), Inter de Milão (derrota, por 4-0) e Bolonha (derrota, por 2-1). Sendo que domingo também irá medir forças com a Juventus.

Uma situação que, segundo o treinador, não permitiu a realização de treinos para este jogo com o líder da I Liga portuguesa, admitindo, por isso, ter de rodar a equipa.

“Procuro colocar sempre o melhor onze possível tendo em conta as recuperações. O Sporting jogou quinta-feira com o Benfica [e domingo com o Farense]. Amanhã [quarta-feira] vai ser o nosso quarto jogo em onze dias. Se o jogo com o Inter tivesse sido agendado para outra altura estaríamos melhor preparados. Vamos jogar para passar a eliminatória. Hoje vai ser o primeiro treino e amanhã vou decidir a equipa inicial”, afirmou, deixando claro que nesta gestão que pretende fazer não irá preocupar-se com o número de cartões amarelos que têm os jogadores.

Depois de, na fase de grupos, ter averbado uma vitória (2-1) e um empate (1-1) frente ao Sporting, Gasperini não espera facilidades, até porque reconhece que ambas as equipas apenas têm como foco a vitória.

“Penso que o Sporting cresceu desde então. É uma equipa que ganhou consciência. Já era ótima na fase de grupos. Nos últimos meses ganhou mais força. Nestes cinco meses também fizemos o nosso caminho e no jogo de amanhã vai ser melhor que nos últimos jogos entre Atalanta e Sporting. São duas equipas que nos dois jogos criaram várias oportunidades de golo. Esta é uma característica que define as duas equipas”, afiançou.

Por sua vez, o médio brasileiro Ederson reconhece que o facto de Atalanta e Sporting já se terem defrontado esta temporada não dá superioridade a nenhuma das equipas.

“Não se pode dizer se é uma vantagem ou desvantagem. Temos mais informações. Nós e eles [Sporting]. O que podemos dizer é que o Sporting vai procurar ganhar, tal como nós. Vais ser um jogo intenso, forte e bonito. Esperemos que de qualidade”, retorquiu.

Já para o treinador qualquer adversário que não o Sporting seria uma melhor opção.

“Teria preferido não ter encontrado o Sporting nesta eliminatória. É uma das equipas mais fortes. Esta prova permite-nos encontrar outras equipas de outros países, por isso defrontar quatro vezes a mesma equipa em oito jogos não é a situação ideal. Talvez o melhor fosse nos encontrarmos mais à frente. Temos a vantagem de jogar a segunda mão em casa. É uma vantagem muito pequenina e depende do que faremos amanhã”, rematou.

O Sporting recebe esta quarta-feira, às 17.45 horas, os italianos da Atalanta em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.