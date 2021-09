“O nosso objetivo é combater a abstenção, daí que se tenha definido como ‘slogan’ ‘o voto é a vacina da democracia’”, afirmou à agência Lusa Gonçalo Lopes, também presidente da Câmara de Leiria, no mercado da Maceira, onde hoje de manhã esteve a comitiva socialista.

Pelo espaço, o candidato cumprimentou vendedores e compradores, distribuiu o jornal da campanha, designado “Jornal do Futuro”, e perguntou como corria o negócio.

De populares ouviu que o seu trabalho à frente do executivo “tem sido razoável” e desejos de que “continue a ser bom como tem sido” e “que faça o melhor” se for eleito presidente do município.

“E assim farei”, respondeu Gonçalo Lopes, que comprou maçãs a uma produtora local, a quem fez questão de dizer que “o que é nacional é bom”, depois de ter adivinhado algumas das variedades do fruto.

“É muito melhor que [a maçã] do estrangeiro”, retorquiu a vendedora.

Houve ainda quem lembrasse que na freguesia “falta tanta coisa ao nível da saúde, educação e estradas”, quem se queixasse de que um terreno junto a casa estava por limpar e um eleitor de 80 anos que, dirigindo-se ao cabeça de lista, pediu “mais um bocadinho de saúde”.

No final, Gonçalo Lopes insistiu no “apelo ao voto” e reconheceu que ainda há eleitores indecisos quanto ao sentido do voto.

“Estes últimos dias servem para contactar com algumas dessas pessoas, entregar alguma informação e apelar ao voto”, declarou Gonçalo Lopes.

Sobre a noite eleitoral de domingo, reconheceu que o grande objetivo é “manter o mesmo número de vereadores”.

“Por isso, a nossa fasquia é muito alta”, admitiu, adiantando que estes “são momentos diferentes, é uma mudança em termos de equipa”, dado o PS ter avançado com algumas alterações em listas a juntas de freguesia, à Câmara e à Assembleia Municipal.

Nesta reta final da campanha, Gonçalo Lopes considerou ainda que esta está a correr “muito bem”, pelo que aguarda “com enorme entusiasmo o dia 26 e os resultados”.

“As pessoas dão-nos apoio, demonstram vontade de continuar os nossos projetos, o que é bom sinal”, sustentou.

Gonçalo Lopes assumiu a presidência da Câmara de Leiria em agosto de 2019, depois de o então líder da autarquia, Raul Castro, ter suspendido o mandato para integrar as listas às legislativas, tendo sido eleito deputado.

A Câmara de Leiria é liderada pelo PS que nas eleições autárquicas de 2017 conquistou oito de onze mandatos. O PSD ocupa os restantes três lugares do executivo.

São também candidatos à Câmara de Leiria Álvaro Madureira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP/MPT), Sérgio Silva (CDU), Luís Miguel Silva (BE), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Filipe Honório (Livre) e Pedro Machado (PAN).