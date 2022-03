As autoridades ucranianas relataram hoje uma forte explosão em Kiev, entre a estação ferroviária do sul da capital da Ucrânia e o hotel Ibis, numa zona próxima do Ministério da Defesa.

O gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à agência de notícias AP na noite de hoje que foi um ataque com mísseis. A Presidência ucraniana adiantou que não ficou claro se houve vítimas ou qual o local exato que o míssil atingiu. A Rússia voltou hoje a bombardear Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, num ataque que matou pelo menos 21 pessoas e feriu 112, destruindo diversos prédios, informaram autoridades ucranianas. "Kharkiv é hoje a Estalinegrado do século XXI", disse Oleksiy Arestovich, alto conselheiro da Presidência ucraniana, fazendo a comparação com um episódio histórico, quando, durante cinco meses, o Exército soviético defendeu aquela cidade russa das forças nazis, durante a Segunda Guerra Mundial. Os ataques russos, muitos com mísseis, fizeram explodir o telhado do prédio da sede da polícia regional em Kharkiv e também atingiram a sede dos serviços de informações e um prédio da universidade, além de edifícios residenciais, de acordo com autoridades ucranianas. Arestovich disse que, durante o ataque, vários aviões russos foram abatidos, embora esta informação não possa ser confirmada por agências independentes. O Serviço de Emergência do Estado ucraniano informou que mais de 2.000 civis foram mortos, mas tal também não pode ser verificado de forma independente.