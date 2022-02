Em dezembro de 2019, aquele concelho já tinha recebido a medalha de bronze pelo seu processo de ‘benchmarking’, num evento que decorreu nos Açores.

O processo de certificação relativo a Baião, acrescenta a câmara municipal, “foi iniciado em 2018 e resulta de um extenso trabalho de recolha e análise de informação referente a três anos, tendo culminado com uma auditoria feita pela entidade internacional ‘EarthCheck’, uma organização não-governamental de referência na área”.

“Esta auditoria mostra a evolução do concelho em vários indicadores ambientais, económicos, culturais e sociais e faz a comparação com outros territórios igualmente certificados”, assinala-se num comunicado enviado à Lusa.

No processo, prossegue a autarquia, “foram analisados diversos indicadores, como os consumos energéticos, incluindo a utilização de energias limpas, os processos de tratamento de resíduos, o tratamento das águas, as áreas verdes e dados associados à segurança, à economia e à cultura”.

“Baião é o primeiro município português a obter esta distinção como Destino Turístico Sustentável”, refere-se ainda, recordando que se trata do concelho com a maior área verde do distrito do Porto, compreendendo 68 por cento do seu território, banhado a sul pelo rio Douro.

Sobre o novo galardão, o presidente da câmara, Paulo Pereira, refere que a sua gestão tem estado empenhada em “fazer de Baião um território de referência como destino turístico sustentável”.

“Queremos ser reconhecidos como uma terra de boas práticas ambientais, onde a atividade económica do turismo é encarada como um recurso para o bem-estar das pessoas, em respeito e equilíbrio com as nossas tradições e a natureza”, assinalou, citado no comunicado.

Por seu turno, o diretor executivo e fundador da organização ‘EarthCheck’, Stewart Moore, sublinha que aquela entidade internacional “pode ajudar a construir a reputação de Baião como um território na linha da frente em termos de sustentabilidade, tanto para os visitantes como para a comunidade local”.