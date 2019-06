Deve-se a Fernando Namora a preparação da primeira coletânea de textos de índole neorrealista, “Cadernos da Juventude", em 1937, cuja tiragem “desapareceu na voragem do auto-de-fé a que foi condenada” e mais tarde proferiu, em forma de conferência na Academia das Ciências, a leitura crítica do movimento, publicada em separata com o título de “Esboço Histórico do Neorrealismo”, em 1961, segundo informação disponível no site da BNP.

Autor de um romance autobiográfico da geração coimbrã a que pertenceu, “Fogo na Noite Escura”, em 1943, Fernando Namora publicou em 1938 o seu primeiro livro, “As Sete Partidas do Mundo”, que lhe valeu o Prémio Almeida Garrett, no mesmo ano em que se lhe atribuiu o Prémio António Augusto Gonçalves, de artes plásticas.

Seguiram-se títulos como “Casa da Malta”, “Minas de San Francisco”, “A Noite e a Madrugada”, “O Trigo e o Joio”, “O Homem Disfarçado”, “Cidade Solitária”, “Domingo à Tarde” e “O Rio Triste”.

Algumas das suas obras mais marcantes foram adaptadas a cinema e a televisão, nas décadas de 1960 e de 1980, como "Retalhos da Vida de Um Médico" e "Domingo à Tarde".

