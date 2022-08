“Israel e os Estados Unidos estão seguros no seu compromisso partilhado de impedir um Irão nuclear”, afirmou no Twitter Lapid, após ter conversado com Biden por telefone.

As autoridades israelitas não esconderam nas últimas semanas o seu desconforto com a possível reativação do acordo de 2015 que, entre outras questões, contempla a flexibilização das sanções contra o Irão em troca de algumas concessões em matéria nuclear.

“Conversámos sobre a ameaça que representam o programa nuclear e a atividade terrorista do Iraque”, insistiu.

Na conversa, Biden “sublinhou o compromisso de nunca permitir que o Irão adquira uma arma nuclear”, segundo uma nota da Presidência dos Estados Unidos.

Biden reconheceu ainda que o Irão continua a representar “ameaças” à estabilidade regional e internacional.