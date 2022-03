Blinken comentou o assunto pouco antes de se juntar aos seus homólogos de Israel e de quatro países árabes numa reunião especial onde o acordo nuclear iraniano é esperado estar no topo da agenda.

“Quando se trata do elemento mais importante, concordamos”, disse Bliken aos jornalistas, numa entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid.

“Nós os dois estamos comprometidos, ambos determinados a que o Irão não adquira nunca uma arma nuclear”, frisou o responsável.

O Governo Biden tem trabalhado para renovar o acordo nuclear de 2015, que colocou restrições ao programa nuclear do Irão em troca do alívio de sanções. Com o apoio de Israel, o Governo Trump retirou-se do acordo em 2018, o que levou a que se desfizesse.

Embora o Irão tenha avançado com o seu programa nuclear desde então, Israel e os países árabes do Golfo estão profundamente preocupados em restaurar o acordo original.

Israel teme que este não inclua salvaguardas suficientes para impedir o Irão de desenvolver armas nucleares.

Tanto Israel quanto os seus aliados do Golfo acreditam que o alívio de sanções económicas permitirá que o Irão intensifique as atividades militares em toda a região, incluindo o apoio a grupos militares hostis.

Blinken disse que os Estados Unidos acreditam que restaurar o acordo nuclear é “a melhor maneira de colocar o programa do Irão de volta na caixa em que estava”.

“O nosso compromisso com o princípio central de o Irão nunca adquirir uma arma nuclear é inabalável”, disse, prometendo cooperar com Israel para combater o “comportamento agressivo” do Irão em toda a região.