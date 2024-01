Em comunicado, o Hamas informou que "93 pessoas morreram nos ataques da noite passada e das primeiras horas da manhã, incluindo 16 num bombardeamento contra uma casa de família em Rafah", na fronteira com o Egito.

Do lado do exército israelita, foram realizadas cerca de uma dezena de operações em Khan Yunis e num acampamentos de refugiados instalados ao redor da cidade, o principal deles no sul do território e que conta com cerca de 2,4 milhões de habitantes.

Segundo a AFP, Israel afirma que altos funcionários do Hamas estão escondidos no hospital dessa cidade.

"Eliminamos dezenas de terroristas [em combates] corpo a corpo, com ajuda de disparos de tanques e com apoio aéreo", informou Israel em comunicado.