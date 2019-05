A suspensão da prestação de serviços à noite e aos fins de semana por parte dos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cuba foi anunciada, na quarta-feira, através de comunicado publicado na página da corporação numa rede social.

O comunicado, assinado pelo comandante dos bombeiros, José Galinha, critica os órgãos dirigentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, acusando-os de terem tido uma "ação" que se tem "vindo a degradar", o que coloca "em causa a manutenção da atividade" dos operacionais.

Na mesma nota, é informado que, desde as 20:00 da última quarta-feira, os bombeiros deixavam de dispor "de recursos para atender a quaisquer solicitações" que lhes fossem "endereçadas durante o período noturno e fim de semana", porque "parte do corpo ativo" manifestou "a sua indisponibilidade" para o serviço e "os elementos restantes são insuficientes para cumprir as escalas de serviço".

A Lusa procurou hoje obter declarações do comandante dos bombeiros, José Galinha, mas o responsável esteve incontactável por telefone.