Vários pontos no estado do Mato Grosso, amplamente favorável ao presidente derrotado, foram bloqueados pela manhã "por pneus queimados e veículos", como camiões, carros e carrinhas, informou a Concessionária Rota do Oeste, responsável pela administração de uma rodovia deste estado.

Não ficou imediatamente claro se houve algum grupo a liderar o movimento. Os media locais relataram bloqueios em pelo menos cinco estados, incluindo a estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.

Mais de 12 horas após o resultado oficial, Bolsonaro não se pronunciou ainda sobre a vitória de Lula, que, no entanto, foi reconhecida por vários aliados do governo, além de inúmeros chefes de Estado estrangeiros.

Depois de perder por uma margem estreita (50,9%-49,1%), o presidente refugiou-se na sua residência oficial no Palácio da Alvorada em Brasília e nesta segunda-feira partiu para o Palácio do Planalto sem prestar declarações, confirmou um fotógrafo da AFP.

No estado do Paraná, um grupo de manifestantes bloqueou outra rodovia, após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desobstruir pelo menos outros oito pontos ao longo da manhã, informou a instituição.