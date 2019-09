Em agosto registaram-se 24.300 portugueses, mais do dobro das 12.100 inscrições de julho e 11.700 de junho, indicou hoje o Ministério do Interior britânico, no relatório mensal do sistema de regularização migratório [EU Settlement Scheme] para os cidadãos da União Europeia e da Suíça, Noruega e Lichtenstein, aberto no âmbito do processo da saída do Reino Unido da UE.

Boris Johnson assumiu funções como primeiro-ministro britânico em 24 de julho, substituindo Theresa May, com a promessa de concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia no prazo de 31 de outubro, com ou sem acordo de saída.

Até agora, registaram-se como residentes no Reino Unido 117.300 portugueses, a nacionalidade com o quarto maior número de candidaturas, a seguir à Polónia (240.300), Roménia (46.400) e Itália (150.800).

Estas nacionalidades registaram aumentos significativos de inscrições no mês de agosto relativamente a julho, tendo, no caso da Roménia, triplicado, de 15.700 em julho para 46.400 em agosto.

No total, candidataram-se em agosto 298.900 europeus e familiares, mais 128% do que em julho (131.300), elevando para 1,34 milhões o número de europeus e familiares que se candidataram ao estatuto de residente no Reino Unido desde o início de testes do sistema, em agosto de 2018.