O "casamento" de 47 anos entre o Reino Unido e a União Europeia chegou hoje ao fim e, para que o "divórcio" não seja inteiramente litigioso, segue-se um período de transição que vigorará até 31 de dezembro. Foi a 1 de janeiro de 1973 que o Reino Unido aderiu à então Comunidade Económica Europeia, mas num referendo realizado em junho de 2016, a maioria dos britânicos preferiu sair do bloco.

O período de transição começa a contar a partir de agora e vai até 31 de dezembro de 2020, durante o qual o Reino Unido continua a respeitar as normas europeias a fazer parte do mercado único europeu.

Designado oficialmente por Período de Implementação, mantém na prática o Reino Unido dentro do mercado único, estando obrigado a respeitar as regras europeias, mas sem estar representado nas instituições de Bruxelas nem participar nas decisões.

O objetivo é evitar uma mudança repentina, dando tempo a que empresas e cidadãos se adaptem.

As negociações, oficialmente, só deverão começar em março, e os termos ficaram definidos na declaração política que acompanha o Acordo de Saída negociado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.

Boris Johnson também deixa algumas pistas. Num discurso à nação, gravado antecipadamente e divulgado pelas 22h00, o primeiro-ministro britânico disse que pretende que este seja o início de uma nova era de cooperação amigável entre a UE e o Reino Unido.

Na hora do adeus, no Parlamento Europeu, foi assim. "Houve choro e ranger de dentes, sorrisos e aleluias, cânticos de tristeza", "depois abriram-se garrafas de espumante; uns beberam para celebrar, outros para esquecer este dia". A jornalista Isabel Tavares conta como foi a despedida dos deputados britânicos no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Imagens para a história. As bandeiras britânicas foram retiradas dos edifícios do Parlamento e Conselho Europeu antes das doze baladas. Estas fotografias e vídeos são documentos que vão ficar para a história.

Duas visões. Os cronistas do SAPO24 José Couto Nogueira e Francisco Sena Santos escrevem esta sexta-feira sobre o 'divórcio' do Reino Unido da União Europeia. "Bye bye, Britain" e "Step by step. O teste do Reino Unido", dois textos a ler.

