"Desejo que os açorianos continuem a ser como são, são espetaculares", disse ainda.

Questionado sobre as regionais nos Açores em 2020, as únicas eleições que Portugal terá no novo ano, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o quadro autonómico e manifestou o desejo de "progresso económico e social" para o futuro do arquipélago, sem entrar no detalhe do sufrágio.

Este ano, e pela primeira vez, a mensagem de ano novo do Presidente da República é transmitida a partir do Corvo, nos Açores, onde Marcelo Rebelo de Sousa faz a sua passagem de ano, com os habitantes da ilha açoriana, a 1.890 quilómetros de Lisboa.

Eleito em 24 de janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 09 de março e fez a sua primeira mensagem aos portugueses, através da televisão, em 01 de janeiro de 2017.