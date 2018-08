Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro precisou que o excedente dos valores se registou entre as 12:00 e as 13:00 horas nas medições referentes à Aglomeração de Coimbra e entre as 15:00 e as 16:00 na Aglomeração de Aveiro/Ílhavo e na Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga.

A aglomeração de Coimbra abrange as freguesias de Almedina, Santa Cruz, São Bartolomeu, Sé Nova, Eiras, Santa Clara, Santo António dos Olivais e São Martinho do Bispo.

A situação afetou em Ílhavo e Aveiro as seguintes freguesias: Aradas, Esgueira, Glória, Santa Joana, São Bernardo, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré, Gafanha do Carmo, São Salvador.

Já a Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga abrange os concelhos de Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa, Ovar e as freguesias do concelho de Aveiro: Cacia, Eirol, Eixo, Nariz, Oliveirinha, Requeixo, São Jacinto, Vera Cruz e Nossa Senhora de Fátima.