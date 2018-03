A Câmara de Aljustrel, no distrito de Beja, vai plantar mais de duas mil árvores em espaços urbanos do concelho nos próximos dois anos, ao abrigo do projeto "Floresta Comum", anunciou esta segunda-feira o município.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia alentejana explica que a plantação decorre da candidatura que apresentou ao projeto e através da qual lhe foram atribuídas 2.326 árvores autóctones.

As árvores vão ser plantadas através da comunidade escolar, dos serviços municipais, de uma empresa mineira e de voluntários do concelho e de serviços externos contratados.

As primeiras cerca de 600 árvores já foram plantadas em vários pontos do concelho por mais de 300 crianças e alunos do concelho, no âmbito do projeto "Rota da Floresta", promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa, e as restantes serão plantadas nos próximos dois anos e de acordo com um plano definido.

Segundo o município, o projeto "Floresta Comum" é promovido pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, pela associação Quercus, pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A iniciativa tem como missão promover a produção, angariação e distribuição de árvores autóctones" e criou uma bolsa de árvores provenientes exclusivamente de sementes portuguesas e para as disponibilizar a projetos que demonstrem motivação, comprovem competências e possuam os meios necessários para as plantar e cuidar.

O objetivo da iniciativa é envolver a comunidade e potenciar a criação de estruturas de redes locais e de uma floresta com "altos índices de biodiversidade e produção de serviços ecológicos" para "recuperar a floresta autóctone portuguesa", explica o município.