Assim, a tutela e o IFAP “decidiram alargar o prazo das candidaturas ao Pedido Único, do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, até dia 14 de julho”, sendo que “além deste alargamento, termina também o período de candidaturas com penalização e o período de modificação de candidaturas”.

Esta decisão, lê-a na mesma nota, “foi tomada em conjunto com a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural (CNJ), Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL (Confagri)” numa reunião realizada na quinta-feira, no Ministério da Agricultura e Alimentação, destacou.

Segundo a tutela, “este prazo é concedido de forma a que o adiantamento dos pagamentos em outubro possa acontecer de acordo como calendário regulamentar” sendo que se “encontra neste momento em aprovação na Comissão Europeia o pedido que foi feito pelo Ministério da Agricultura e Alimentação para aumento das percentagens de adiantamento para 70% nos pagamentos diretos em relação às ajudas à produção e 85% nas medidas de desenvolvimento rural”.

“É do conhecimento geral que estamos perante um novo processo de candidaturas, o que representa um desafio para todo o setor, da administração pública aos agricultores, e como em qualquer mudança” há um período “de adaptação e assimilação de novos métodos, de novas exigências e em especial de novos apoios”, disse a ministra Maria do Céu Antunes, citada na mesma nota.

“Tendo já decorrido parte substancial do período de candidaturas, os organismos do Ministério têm recebido de agricultores, associações e confederações, sinalizações de constrangimentos, cuja resolução tem assegurado, a cada dia que passa, um maior fluxo de submissões”, referiu a governante.

“No entanto, a nossa grande preocupação é não deixar ninguém de fora e por isso mesmo decidimos prolongar o prazo de entrega das candidaturas até dia 14 de julho. Este prolongamento não coloca em causa o pagamento dos adiantamentos que vai ser feito em outubro, como previsto”, garantiu.