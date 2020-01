Juliano Cezar atuava no estado do Paraná na noite de terça-feira. A morte foi confirmada pela agência Explosion Music no Instagram do cantor.

O cantor brasileiro Juliano Cezar morreu depois de ter sofrido um ataque cardíaco em pleno palco, quando atuava no estado do Paraná. O velório do cantor realiza-se em "Ribeirão Preto, cidade onde o cantor morou por mais de 25 anos e depois o corpo será transladado para sua cidade natal Passos/MG, onde será também velado e sepultado", pode ler-se numa outra publicação. Juliano Cezar, cantor sertanejo, compositor e apresentador, tinha 59 anos.