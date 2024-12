Os nomes dos candidatos autárquicos a Évora, Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa foram revelados numa sessão hoje à tarde, na capital de distrito, em que participou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Tal como a agência Lusa noticiou na segunda-feira, o ex-eurodeputado socialista e professor universitário Carlos Zorrinho, de 65 anos, encabeça a lista do PS à Câmara de Évora, gerida pela CDU há três mandatos, nas eleições autárquicas do próximo ano.

À margem da cerimónia de hoje, em declarações aos jornalistas, Pedro Nuno Santos defendeu que “Évora é capital de um distrito muito importante para o país”, mas trata-se de uma cidade que “está paralisada, está estagnada”.

“Precisamos de uma mudança em Évora. Temos um grande candidato, Carlos Zorrinho, que se apresenta à Câmara Municipal de Évora para ganhar, para mudar, transformar Évora”, argumentou.

Além do nome do cabeça de lista à sede de distrito, foram hoje apresentadas as recandidaturas dos atuais presidentes dos municípios de Alandroal, João Maria Grilo; de Estremoz, José Daniel Sádio; de Montemor-o-Novo, Olímpio Galvão; e de Mora, Paula Chuço.

O professor do ensino básico e secundário João Grilo, de 55 anos, vai procurar alcançar um quarto mandato em Alandroal. Lidera a câmara pelo PS — eleito em 2017 e reeleito em 2021 -, mas já tinha presidido à autarquia entre 2009 e 2013, então por um movimento independente.

Quanto a José Daniel Sádio, de 54 anos, professor do ensino secundário, cumpre o primeiro mandado como presidente em Estremoz, o mesmo acontecendo com os autarcas de Montemor-o-Novo, o empresário Olímpio Galvão, de 52 anos, e de Mora, a desenhadora da construção civil Paula Chuço, de 55 anos.

No que respeita a municípios liderados por outras forças políticas, os socialistas avançam em Arraiolos (CDU) com Carla Romana, de 53 anos, formada em Direito e Turismo, e em Borba (Movimento Unidos por Borba) com Pedro Esteves, de 60 anos, professor e licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrónica, ambos vereadores sem pelouro nessas autarquias.

José Duarte Costa Franco, presidente da Junta de Freguesia de Mourão, é o candidato à câmara desse concelho alentejano (PSD/CDS-PP), enquanto Jorge Nunes, secretário-geral da Associação Empresarial da Saúde e Segurança no Trabalho em Portugal — é presidente da concelhia do PS e já foi vereador camarário e presidente de junta -, lidera a ‘corrida’ autárquica ao Município de Reguengos de Monsaraz (PSD).

Já em Vila Viçosa (PSD), o cabeça de lista do PS é Agostinho Arranca, de 57 anos, licenciado em Educação, professor do agrupamento de escolas local e dirigente sindical.

No distrito de Évora, ficaram ainda hoje por anunciar os cabeças de lista socialistas às câmaras municipais de Portel (gerida pelo PS), Redondo (PSD/CDS-PP), Vendas Novas (PS) e Viana do Alentejo (CDU).

As próximas eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro de 2025.

