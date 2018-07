Sob um sol escaldante, o trabalho começa pouco depois das 06:00 e durante 10 horas por dia obriga a acarretar às costas dezenas de litros de água, necessária para ajudar a preparar a terra, uma espécie de lama trabalhada à força de braços e de pés.

Neste bairro do município do Caxito, província do Bengo, a generalidade das casas são feitas com tijolos de adobe, historicamente tido como o antecessor do tijolo de barro e de produção totalmente artesanal. A crise levou muitos a deixar os blocos de cimento e a voltar a esta construção tradicional, técnica que a família de Mariano Albino, de 16 anos, usa há gerações nas próprias casas.

“Primeiro capinamos, depois cavamos a terra. Depois de cavar, acarretamos água, molhamos e amassamos. Com pé, mão e enxada”, explica o jovem, que, por estes dias, na companhia de um amigo, está a preparar tijolos de adobe para acrescentar um quarto à sua casa.

Além disso, tem em mãos uma encomenda para uma outra casa no bairro, que com uma cozinha e dois quartos pode precisar de até 1.200 tijolos, cada um vendido a 30 kwanzas (cêntimos de euro). Contas feitas, em tijolo, uma casa de adobe pode ficar por 36.000 kwanzas, equivalente a cerca de 120 euros.

“É para quem não tem dinheiro para comprar o bloco e vem comprar em adobe. Protege do frio e da chuva, mas se não está bem cimentada, com a chuva começa a derreter”, alerta Mariano, que há mais de um ano está neste ofício.