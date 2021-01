“Todos os setores da economia têm tido restrições. Os cafés e restaurantes estão fechados. A cultura não pode funcionar. O turismo não tem clientes. Não se compreende que em todos os setores possa haver instruções diferentes, mas quando chega ao negócio privado da saúde só se faz o que quiserem e nas condições que quiserem”, declarou esta manhã Catarina Martins, depois de ter votado para o próximo Presidente da República no regime de voto antecipado em mobilidade.

Questionada pelos jornalistas sobre notícias de doentes dentro de ambulâncias de bombeiros à espera de entrar nos hospitais durante várias horas e de uma morte registada nesse contexto, a líder do BE declarou: “É o momento de sermos todos a responder à pandemia [e de colocar] toda a capacidade de saúde do país, privada e social, sob a alçada do Serviço Nacional de Saúde para garantir os meios necessários a toda a população”.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses denunciou este sábado que há doentes transportados para os hospitais a passarem "horas nas macas das ambulâncias", tendo sido já registada a morte de um paciente dentro da ambulância sem entrar na unidade hospitalar.

“Quando há uma pandemia todos somos chamados à nossa responsabilidade. Temos dito que é preciso a requisição do setor privado e social da saúde para que sobre as instruções do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e a articulação do SNS se garanta os cuidados prioritários de saúde, seja de covid, seja de não covid, a toda a população. Não compreendemos porque é que o Governo ainda não avançou”, afirmou.

Na opinião de Catarina Martins, este é o momento em que não se pode dispensar “nenhuma da capacidade de saúde instalada em Portugal”.

“Os profissionais de saúde estão a dar o seu melhor. Têm sido incansáveis. Estão exaustos e não abandonam os seus postos de trabalho, não abandonam a população portuguesa. Estão também a pedir-nos a todos para levarmos a sério esta doença e para seguirmos as indicações de saúde e devemos fazê-lo, pelo respeito que devemos uns aos outros e pelo respeito que devemos aos profissionais de saúde, que estão a dar o seu melhor todos os dias. Dito isto. Este é o momento em que não podemos dispensar nenhuma da capacidade de saúde instalada em Portugal”, concluiu.