“Na sequência do despacho de homologação ministerial do parecer da Comissão Arbitral Bipartida da Cultura favorável à integração extraordinária de 130 colaboradores da RTP, o conselho de administração decidiu proceder de imediato às diligências necessárias à sua integração nos quadros da empresa”, lê-se no comunicado enviado aos trabalhadores da RTP.

A integração dos 130 trabalhadores precários da RTP já tinha recebido parecer favorável e, na passada segunda-feira, em entrevista à agência Lusa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, que tutela a Comunicação Social, afirmou que esperava a homologação da decisão até ao final do ano.

“Essa situação, temos estado em articulação com o Ministério das Finanças, para que, até ao final do ano – isto está garantido, espero -, [destes] 130 que têm parecer positivo, haja homologação do lado do Ministério das Finanças, para o processo poder ser concluído”, disse.