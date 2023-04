Uma foca-monge teve a sua cria na praia Kaimana, no Hawai, agora o Departamento de Terra e Recursos do Hawai está a tomar várias medidas para proteger as duas. Segundo post desta entidade, na rede social social Facebook, uma cerca foi erigida à volta do perímetro da praia para que mãe e foca bebé possam estar em segurança sem ser incomodadas.

=68.ARAn9ZKNrrSvC3k0Pj1sDmnLFpm7cRiuSYjlrpmLhVgvlJDJZJ_FT04fdUOXvzXz1TYXBnzPOakGsq_-p81-AcnbWUsGmyCUl7glESpO76l2stHtuOwx9ZXo7It7-G3GcCEK4jD-cMMCVXMebB01RshLhgtAW-6F2TSsLAxcxFPciqm-_b5kjri5KoGTe8q7B0IsirBwQEzvPYt7ut-t_x1SHBPK9S1N35IQ-RK3HIqyZc1eo92CZuijDr9RCECf3cCdImwhWQeS7is82PXgLY17EkWaVrhwlJfdhG6V9G-Ax7BE4kQ"/]

Espera-se que a jovem família esteja naquela praia durante cinco a sete semanas, de forma a proteger por um lado as focas, por outro os banhistas. Estes últimos são encorajados a tomar banho noutras praias uma vez que "as focas podem ser muito protetoras das suas crias", e já houve casos de banhistas atacados.

A juntar à cerca, está a presença permanente de um polícia, todos os cuidados são poucos uma vez que, adianta a americana CNN, as focas-monge havaianas são uma das espécies em maior perigo de extinção, existindo apenas um total de 1570. São ameaças à sua existência as perdas de habitat, as redes de pesca, mas também mortes intencionais por parte de humanos.