“Sim, pode haver decisões por unanimidade sobre novas sanções nas próximas duas semanas relacionadas com os últimos acontecimentos, como também houve novas sanções impostas no ano passado na sequência de desenvolvimentos no terreno”, indicou a Alta Representante da UE para a Política Externa.

A 25 de novembro, a Rússia apresou três navios de guerra ucranianos ao largo da Crimeia e deteve os 24 elementos a bordo, acusando-os de terem entrado ilegalmente nas suas águas territoriais.

Tratou-se do primeiro confronto militar aberto entre os dois países desde a anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014 e do início do conflito no leste da Ucrânia entre as forças governamentais de Kiev e as forças separatistas pró-russas, que já fez, até à data, mais de 10.000 mortos.

“Queremos ver uma evolução positiva e estaremos sempre dispostas a reconsiderar [as sanções], mas neste momento assistimos ao contrário: mais acontecimentos negativos no terreno”, comentou Mogherini aos jornalistas em Bruxelas, onde hoje estiveram reunidos os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28.

A chefe da diplomacia europeia recordou que o objetivo da imposição de sanções não é que estas se prolonguem no tempo, mas sim que funcionem como um meio de pressão.