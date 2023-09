O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, incentivou hoje as empresas de armamento dos países da Aliança Atlântica a acelerar a produção para continuar a satisfazer as necessidades da Ucrânia na guerra com a Rússia.

"A coragem, por si só, não detém os 'drones'. Só o heroísmo não interceta os mísseis", disse Stoltenberg numa mensagem transmitida por videoconferência ao primeiro Fórum Internacional da Indústria da Defesa de Kiev. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, os aliados ocidentais têm fornecido armamento às forças ucranianas, que têm em curso uma contraofensiva no sul e no leste do país. "A Ucrânia precisa de capacidades. De alta qualidade. Em grandes quantidades. E rapidamente", disse Stoltenberg, citado pela agência espanhola EFE. O chefe da NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte) recordou que muitos dos 31 países da aliança tiverem de reduzir os respetivos arsenais para poder armar a Ucrânia. "Temos de aumentar a produção, tanto para satisfazer as necessidades da Ucrânia como para garantir a nossa dissuasão e defesa", afirmou o político norueguês. Stoltenberg, que visitou Kiev na quinta-feira, elogiou a indústria de defesa ucraniana pela capacidade de inovar, de transferir a produção para zonas menos expostas aos ataques russos e de adotar as normas da NATO em plena guerra. "Dos 'drones' [aparelhos sem tripulação] à desminagem, a Ucrânia inovou à velocidade da luz. Todos nós temos muito a aprender com a Ucrânia", disse aos representantes de 160 empresas de 26 países que participam no fórum em Kiev. Os líderes da NATO decidiram em junho, numa cimeira na Lituânia, simplificar o processo de adesão da Ucrânia à organização transatlântica de defesa e reforçar os laços políticos com Kiev. A Ucrânia anunciou hoje que discutiu com a França a possibilidade de uma produção ou compra conjunta de armas. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umérov, após conversações em Kiev como o homólogo francês, Sébastien Lecornu. No âmbito da visita de Lecornu, representantes da indústria de defesa dos dois países assinaram um memorando que "cria um quadro jurídico para a celebração de contratos" para a produção de equipamento militar, segundo Umérov. "Isto contribuirá também para aprofundar a cooperação técnico-militar, entre outros domínios, no desenvolvimento de projetos conjuntos de alta tecnologia", acrescentou, num comunicado divulgado nas redes sociais.