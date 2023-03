Estes planos foram confirmados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e ainda o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, dando assim um passo em frente ao projeto denominado AUKUS.

O acordo assinado entre todas as partes prevê então que a Austrália compre, para já, três submarinos de propulsão nuclear, que deverão chegar aquele país apenas dentro de sete anos, ou seja, em 2030. Há ainda a possibilidade da aquisição de mais dois submarinos, de acordo com os governos dos EUA, Austrália, sendo que do Reino Unido chegarão também uma nova classe de submarinos.

"Os primeiros submarinos do Reino Unido construídos para este projeto serão entregues no final da década de 2030 e os primeiros submarinos australianos seguirão no início da década de 2040", revelou um comunicado do governo britânico.

Este acordo também prevê que submarinos americanos e britânicos sejam destacados na Austrália Ocidental para ajudar a treinar tripulações australianas e reforçar a dissuasão, sobretudo da China, que tem ambições nesta região.

Esta é mesmo a parte do plano mais célere, com previsões para que este seja implementado a partir de 2027 e, dentro de alguns anos, aumentar para quatro submarinos americanos e um britânico.