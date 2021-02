A autoridade reguladora do audiovisual chinês anunciou hoje ter proibido a difusão da BBC World News, por considerar que os conteúdos da cadeia televisiva internacional transgrediram "seriamente" as leis em vigor no país.

Em comunicado, a autoridade considera que a cadeia televisiva, que emite sem interrupção, desrespeita o princípio pelo qual "as informações devem ser verídicas e justas", e "não são atentatórias aos interesses nacionais da China". Em consequência, a entidade "não autoriza a BBC a continuar a emitir na China". Numa reação quase imediata, o grupo audiovisual público britânico manifestou-se "desapontado" pela decisão das autoridades chinesas. "Estamos desapontados que as autoridades chinesas tenham decidido tomar esta medida", declarou um porta-voz da BBC. "A BBC é o difusor de informações mais fiável do mundo. Aborda temas do mundo inteiro de forma honesta, imparcial e sem receio nem favores", sustentou o porta-voz da cadeia britânica.