A três dias das eleições legislativas de domingo, tanto o PS como a AD vão centrar a sua campanha no distrito do Porto, com ações nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Marco de Canaveses e Porto.

O ponto em comum das duas comitivas será uma arruada em Santa Catarina, na cidade do Porto, estando ambas previstas para as 17:00 horas.

Antes disso, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, tem previsto iniciar o dia no concelho de Gondomar, onde visitará a feira de São Cosme, seguindo para Marco de Canaveses, para almoçar com militantes.

Já o presidente do PSD, Luís Montenegro, inicia o dia com um contacto com população na zona da Afurada, no concelho de Vila Nova de Gaia, seguindo-se um almoço com empresários em Gondomar, terminando o dia (depois da arruada em Santa Catarina) com um comício na Praça D. João I, no Porto.

André Ventura, do Chega, vai passar o dia nos distritos de Faro e de Setúbal, tendo prevista uma arruada em Portimão e um comício em Santiago do Cacém.

O presidente da IL, Rui Rocha, começa o dia no distrito de Braga, onde contactará com populares e comerciantes, seguindo para uma arruada no Porto e terminando o dia no distrito de Coimbra, onde participa numa arruada noturna.

Mais a sul, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai participar em ações de campanha nos distritos de Setúbal (Barreiro e Seixal) e de Lisboa, tendo agendados dois desfiles e um comício.

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, vai dedicar o dia aos distritos do Porto e de Braga, tendo prevista uma arruada, um comício e um encontro com estudantes.

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, tem na sua agenda uma visita ao bairro da Bela Vista, em Setúbal, um contacto com a população na Avenida Todi e na baixa de Setúbal e um jantar de encerramento de campanha em Lisboa.

Já o porta-voz do Livre, Rui Tavares tem previsto apenas um jantar comício no distrito de Setúbal.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, sete das quais unidas em três coligações.