Kryvyi Rih, cidade no sul da Ucrânia, enfrenta o aumento do nível das águas no rio Inhulets desde quarta-feira, depois de a Rússia ter disparado oito mísseis contra infraestruturas locais, segundo a Reuters.

Anton Gerashchenko, conselheiro do ministro do Interior, publicou um vídeo no Twitter do que parece ser uma pequena ponte a ser arrastada.

"Mísseis foram direcionados para estruturas hidráulicas. Isso fez com que o nível da água do rio Inhulets aumentasse, ameaçando a cidade", pode ler-se.

O chefe adjunto do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko, referiu que não foram registadas baixas civis no ataque e acusou a Rússia de tentar semear o pânico.