Vinte e cinco das 30 pessoas que foram assistidas no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) após as explosões de quarta-feira em Penacova já tiveram alta, disse hoje fonte hospitalar.

Cinco doentes foram operados e encontram-se internados em vários serviços clínicos, enquanto um outro, que hoje de manhã ainda estava em observação, também já teve alta.

Destes 25 adultos que tiveram alta, cinco são as crianças que também foram assistidas nos serviços do CHUC.

Dos cinco ainda internados, um doente está no Serviço de Medicina Intensiva, ventilado e entubado, um doente está no Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados, ventilado e entubado, outro está no Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial, um doente está no Serviço de Ortopedia e o quinto doente está no Serviço de Urologia e Transplantação Renal.