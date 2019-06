“Ainda foram assistidas no local outras três vítimas”, mas não necessitaram de transporte ou tratamento em qualquer unidade de saúde, adiantou o CDOS, embora a GNR tenha dito à Lusa não possuir informação de mais pessoas feridas resultantes do sinistro.

A Estrada Municipal 501, naquele troço, ainda se encontrava cortada cerca das 12:00, de acordo com a GNR, por se aguardar a chegada da equipa do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) de Beja.

“O NICAV é que vai averiguar as causas do acidente e, só depois, é que se vai poder fazer a remoção do corpo da vítima mortal e a reabertura da estrada ao trânsito”, disse a fonte da GNR, acrescentando que tal “não deve demorar muito tempo”.

Para o local foram mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro veículos, entre meios dos bombeiros, GNR e INEM (com a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Odemira e o helicóptero).