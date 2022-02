O porta-voz do exército polaco avançou hoje que a transferência de reforços norte-americanos para a Polónia já começou, para tranquilizar os países aliados preocupados com as tensões russo-ucranianas.

Os primeiros soldados da 82.ª Divisão Aerotransportada dos EUA "chegaram ao aeroporto de Jesionka", disse à agência France Presse (AFP) o major Przemyslaw Lipczynski, adiantando que os preparativos logísticos "começaram na semana passada". Acrescentou ainda que as principais forças de um contingente norte-americano com 1.700 soldados devem chegar "em breve". Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira passada o envio de mais 3.000 tropas norte-americanas para a Europa de Leste para defender os países da NATO "contra qualquer agressão", no meio de movimentos diplomáticos destinados a convencer Moscovo a retirar as suas tropas nas fronteiras da Ucrânia. As novas tropas norte-americanas juntam-se às 8.500 tropas colocadas em alerta máximo no final de janeiro pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, para serem destacadas para a força de reação rápida da NATO, se necessário. Os ocidentais acusam Moscovo, desde o final de 2021, de reunir dezenas de milhares de tropas nas fronteiras da Ucrânia para preparar uma potencial invasão, o que a Rússia nega, dizendo que só quer garantir a sua segurança. A Polónia tem pedido a Washington para que envie mais tropas para o seu território, para assumirem um papel de forças dissuasoras contra a Rússia.