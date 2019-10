Os projetos vencedores estavam distribuídos em cinco grandes categorias, estando o único projeto português a concurso na categoria "Connecting Green, Blue and Grey [Ligação do Verde, Azul e Cinzento]", que teve como vencedor o projeto "CobBauge", do Reino Unido.

Na categoria "Promoting Digital Transformation [Promoção da Transformação Digital]", o vencedor foi o projeto "Energy Cells GR", da Bélgica, França, Alemanha e Luxemburgo; enquanto o projeto "Good Support", da Polónia, arrecadou o prémio da categoria "Combatting Inequalities and Poverty [Combate às Desigualdades e à Pobreza]".

Já o projeto "Climate Active Neighbourhoods" foi o vencedor na categoria "Building Climate - Resilient Cities [Construção de Cidades Resilientes ao Clima", enquanto o projeto belga "Orsi Academy" arrebatou a categoria "Modernising Health Services [Modernização dos Serviços de Saúde]".

Durante a cerimónia, foi ainda divulgado o prémio 'Escolha do Público', que obteve mais votos público em geral, sendo que o vencedor foi o projeto "City Walk", da Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

A cerimónia para a divulgação dos vencedores decorreu em Bruxelas, onde se realiza até quinta-feira a Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, sendo que este ano foram recebidas um total de 199 inscrições para o RegioStars, dos quais foram selecionados 24 finalistas.