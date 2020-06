O contexto já era preocupante e a pandemia veio adensar as incertezas sobre a profissão. À beira de escolher um novo líder, os arquitetos portugueses lidam com um cenário de mudanças, que vão desde a forma de trabalhar à própria conceção dos projetos.

As eleições para a Ordem dos Arquitetos arrancaram nesta quarta-feira, 17, e contam com quatro nomes à frente das listas — Daniel Fortuna do Couto, Cláudia Costa Santos, Célia Lourenço e Gonçalo Byrne. O processo prolonga-se até ao dia 26 deste mês e introduz alterações na própria estrutura da instituição.

O SAPO24 foi conhecer as propostas, mas, sobretudo, aquelas que anteveem ser as mudanças na forma como as casas, as cidades e a própria profissão vão refletir os efeitos da pandemia: do confinamento, do distanciamento e do turismo.

São quatro conversas, ao telefone, sem programas eleitorais — apenas com a arquitetura nos olhos, para percebermos que a chave para muitos dos problemas das cidades está à distância de um traço.

Aqui fica uma lista com algumas das ideias para repensar os espaços onde habitamos, trabalhamos e vivemos em comunidade dos quatro candidatos à liderança da Ordem dos Arquitetos

(clique no nome dos candidatos para ler as entrevistas completas)

Lista A: Daniel Fortuna do Couto

Não ser permitido fazer habitação sem pelo menos duas frentes, garantindo exposição solar;

Atenção aos espaços de higienização à entrada dos edifícios, das habitações e aos espaços de transição entre o dentro e fora;

Evolução para tecnologias associadas à construção mais amigáveis, no sentido de haver menos contacto.

Lista B: Cláudia Costa Santos

Resolver a falta de espaços exteriores;

Resolver situações de habitações com espaços interiores sem ventilação natural;

Aumentar o metro quadrado por pessoa para manter as distâncias de segurança;

Pé-direito necessário para que haja uma ventilação constante.

Lista C: Gonçalo Byrne

Ter um mínimo de exposição solar em todos os compartimentos da casa durante o dia;

Evitar casas que só tenham janelas para norte, porque recebem pouco sol;

Áreas e de espaços de habitar serem mais generosos, para se poder, de algum modo, ter condições de maior privacidade e poder permanecer o dia todo em casa;

Escritórios podem aproximar-se da residência, sobretudo para as pequenas e médias empresas e de trabalho partilhado.

Lista D: Paulo Serôdio Lopes