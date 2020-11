No briefing após o Conselho de Ministros, António Costa começou por dizer que "a situação é grave e mais crítica do que aquela que vivemos na primeira fase da pandemia".

"Nós hoje temos uma evolução de novos casos que é francamente superior à que tivemos na pior fase da primeira vaga, temos um número de pessoas internadas francamente superior ao que tivemos na primeira vaga, temos um número de pessoas internadas nos cuidados intensivos superior e temos a lamentar, infelizmente, um número de mortos superior à primeira vaga", frisou.

"É fundamental estarmos todos conscientes de que chegámos ao estado de emergência com uma situação pandémica mais grave", referiu.

Costa lembrou ainda que se verificou um "acatamento" generalizado dos portugueses no que diz respeito às novas regras, referindo que houve adaptação por parte dos vários setores da sociedade — das empresas ao setor dos espetáculos e até aos jogos da Taça de Portugal, que foram antecipados.

O primeiro-ministro afirmou também que as medidas de limitação de circulação tomadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência geraram "equívocos", abrindo a porta a um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra.

"É manifesto que o esforço de equilíbrio do Governo - seguramente por deficiência da nossa comunicação - gerou equívocos e abriu a porta, por um lado, a que tenha havido um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra", declarou.

O primeiro-ministro lamentou que, ao longo da última semana, se tenha vindo a assistir "a uma espécie de concurso para ver onde está a exceção para não cumprir a regra de se ficar em casa".

"Há criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais e mesmo apelos por associações empresariais ao incumprimento das medidas decretadas no estado de emergência", criticou.

Neste contexto, de acordo com António Costa, o Governo foi "forçado a eliminar qualquer tipo de equívoco" no que respeita às restrições à liberdade de circulação nos concelhos mais atingidos pela covid-19 nos dois próximos fins de semana.

Quais são as novas medidas?

O primeiro-ministro referiu ainda novas medidas, de forma a esclarecer equívocos quanto às exceções existentes ao nível do comércio, nomeadamente no que diz respeito às limitações nos próximos dois fins de semana. "A regra é tudo fechado", disse o chefe do Governo em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Assim, aplicam-se as seguintes medidas:

Encerramento do comércio a partir das 13h e abertura a partir das 8h , exceto para os seguintes estabelecimentos: Farmácias; Clínicas e consultórios; Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 m2; Bombas de gasolina.

, exceto para os seguintes estabelecimentos:

A partir das 13h00, os restaurantes só podem funcionar através de entrega ao domicílio.

O primeiro-ministro assinalou ainda que não está prevista qualquer limitação da circulação entre concelhos. "O que existe é uma limitação fixada em função do horário [do recolher obrigatório]. Ou seja, a circulação está limitada nos dias da semana a partir das 23h e até às 5h, e ao fim de semana há esta limitação especial entre as 13h e as 5h do dia seguinte. Não há nenhuma interconcelhia", afirmou.

O chefe do executivo anunciou também um apoio à restauração, de forma a fazer frente às condicionantes causadas pelas medidas mais restritivas.

Assim, "determinou-se compensar 20% da perda de receita nos dois fins de semana (14 e 15 de novembro; 21 e 22 de novembro) face à média dos 44 fins de semana anteriores (de janeiro a outubro de 2020).

Neste sentido, o primeiro-ministro explicou ainda que o apoio extraordinário à restauração "é cumulativo com apoios municipais e também com os outros apoios concedidos pelo estado, nomeadamente no apoio à retoma".

191 concelhos com risco elevado

António Costa referiu ainda que a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19, sujeitos a medidas mais restritivas como o recolher obrigatório, vai aumentar para 191.

A atualização da lista, até então com 121 concelhos, retira sete municípios em que estas medidas de restrição deixam de estar em vigor, a partir das 00:00 de sexta-feira: Batalha, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Pinhel, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tondela.

Passando agora para 191 municípios, a lista inclui 77 novos concelhos a partir das 00:00 da próxima segunda-feira: Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcanena, Aljustrel, Almeida, Almeirim, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arcos de Valdevez, Arganil, Arronches, Boticas, Campo Maior, Cantanhede, Carrazeda de Ansiães, Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Coruche, Crato, Cuba, Elvas, Estarreja, Évora, Faro, Ferreira do Alentejo, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Grândola, Ílhavo, Lagos, Lamego, Mangualde, Manteigas, Mealhada, Mêda, Mira, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Mirandela, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Velho, Mora, Murtosa, Nelas, Oliveira do Bairro, Ourém, Pampilhosa da Serra, Penalva do Castelo, Penamacor, Penela, Ponte de Sor, Portalegre, Portimão, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Resende, Salvaterra de Magos, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Sousel, Tábua, Tavira, Torre de Moncorvo, Vagos, Vieira do Minho, Vila do Bispo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Real de Santo António e Viseu.

António Costa lembrou ainda que alguns concelhos se mantêm na lista por estarem perto de concelhos de maior risco — e não por atingirem números elevados de casos de covid-19.

"Não devemos transformar a exceção na regra e a adesão voluntária é que deve assegurar o cumprimento destas medidas", acentuou, referindo que é normal a fadiga face às medidas e relembrando o cansaço dos profissionais de saúde na linha da frente.

"O mínimo que devemos aos profissionais de saúde é fazermos um esforço adicional. A regra é simples: temos de ficar em casa, as exceções que existem são exceções, não podem ser regra", disse.

Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de "mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias", e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

Medidas menos duras e o que se espera para o futuro

Sobre as próximas semanas e o futuro do combate à pandemia, António Costa frisou que será "impossível não pensar que vamos ter novo Estado de Emergência".

Todavia, o primeiro-ministro lembrou que, na primeira vaga, "as medidas foram muito mais duras", uma vez que alguns setores estiveram completamente encerrados, dando como principais exemplos as escolas e a restauração.

"Se agora a situação é mais grave porque não devemos tomar estas medidas?", questionou.

De olhos postos no futuro, Costa reforçou que o Natal deve ser "o mínimo afetado possível" e que as famílias têm de se adaptar ao novo contexto, dando novamente como exemplo o seu caso pessoal, em que vai "repartir" a família na quadra festiva, visto que 68% da transmissão da covid-19 está a ocorrer "no convívio social e no convívio familiar".

O chefe do executivo lembrou ainda que "o esforço que é pedido não é para a eternidade, mas para os próximos meses até haver tratamento eficaz ou vacina".

"Isto não é mudar a nossa vida para todo o sempre. É um esforço adicional que tem de ser aplicado já", acentuou António Costa.