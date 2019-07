Apesar disso, sublinha Paulo Pimenta, "o Ministério da Justiça não atende aos alertas sucessivos do Conselho Consultivo da Comarca do Porto".

"Isto é tão mais grave quanto o Ministério da Justiça deixou fugir entre os dedos o Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, que estava destinado a receber julgamentos coletivos criminais, mas vai agora ser explorado no ramo da hotelaria, o que revela a total insensibilidade do Governo relativamente à matéria da justiça e dos tribunais", acrescenta.

O presidente da Conselho Regional denuncia ainda o funcionamento "errático e discriminatório" do sistema instalado nos tribunais para controlo de entradas que "desconsidera os advogados".

No comunicado, Paulo Pimenta lembra também que continua "por consumar-se a promessa de os processos de inventário regressarem aos tribunais, abandonando os cartórios notariais", "um dos mais graves erros dos últimos anos".

Aquele responsável, defende ainda que o Ministério da Justiça "deveria reconhecer o papel fundamental dos advogados, revendo os critérios da remuneração, cuja tabela se mantém inalterada há 15 anos", e lamenta que a tutela "não tenha resistido à pressão da Ordem dos Solicitadores" e tenha permitido que" os solicitadores venham a participar no sistema do acesso ao direito", redundando "num prejuízo para os cidadãos mais carenciados".

Paulo Pimenta que apresenta hoje a sua recandidatura a presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados para o mandato 2020-2022, recorda também que "a situação das prisões continua a ser muito grave, sendo gerida pelo Ministério da Justiça com mero taticismo, à medida que vão eclodindo os problemas."

Noutro plano, o dirigente salienta que "deve ser encarada com grande preocupação e como mau sintoma a falta de capacidade do poder político para pôr cobro às atitudes que o sindicato dos Magistrados do Ministério Público vem tomando nos últimos tempos, num cenário de afronta e de pressão que não pode manter-se".