Na habitual conferência de imprensa de atualização da informação relativa à pandemia de covid-19, Graça Freitas afirmou que “foi detetado um foco e estão a fazer-se testes” no Hospital de São José, em Lisboa.

“Sabemos já que foram retirados os doentes das áreas consideradas afetadas e todos os profissionais de saúde e doentes envolvidos vão fazer testes, mas neste momento ainda é precoce dizer o número de casos”, afirmou a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas referiu que, além dos testes, os serviços do hospital se estão a “organizar para separar as pessoas que já foram detetadas como positivas e, provavelmente, os seus contactos também. A evolução é muito recente".

Segundo o jornal Correio da Manhã, pelo menos três doentes foram infetados nos serviços de Urologia e Cirurgia.

DGS rejeita cerca sanitária em Reguengos de Monsaraz

“À medida que essa epidemia foi evoluindo, pelo menos no nosso país e noutros países, o que se tem feito são atuações mais cirúrgicas, mais viradas a nível do terreno", disse a diretora-geral da Saúde, a propósito de uma questão quanto à necessidade de impôr uma cerca sanitária em Reguengos de Monsaraz.

Ao invés de "se afetar um território todo", Graça Freitas adiantou que a opção tem sido a de "ir diretamente a áreas afetadas, seja uma rua, uma freguesia ou um prédio". "O que se faz são medidas de contenção à volta de focos da doença, mas que não carecem uma interrupção de área territorial grande com outra área", disse a responsável, por oposição com medidas tomadas no início da pandemia em que se encarou soluções de "outros séculos, isolando grandes áreas, cortando a comunicação dessas áreas com outras.”

Para que se volte a colocar uma cerca sanitária em território português, "têm de estar de reunidas determinadas circunstâncias, o que não é o caso do que se passa em nenhuma das regiões de Portugal”, defendeu a diretora-geral da Saúde.

Em Reguengos de Monsaraz há "um surto, que teve origem num lar e que teve vários aglomerados", mas que "está circunscrito, está a ser vigiado, está a ser acompanhado, e não há nenhum motivo para que as medidas que estão ser tomadas extravasem aquelas de conter a doença nos sítios onde está localizada”.

De "forma puramente doméstica e sem ajuntamentos". É assim que as autoridades querem que se façam os festejos da I Liga

Face à possibilidade do FC Porto sagrar-se campeão da I Liga de futebol já nesta quinta-feira, as autoridades de saúde recordaram que os princípios basilares de saúde pública também se aplicam a comemorações desportivas.

“As circunstâncias de comemorar um campeonato de futebol ou outra efeméride qualquer são exactamente as mesmas. As recomendações que fazemos, quer o Governo, quer a DGS e as autoridades de saúde em geral, são internacionais e pedem que as pessoas evitem ajuntamentos e tenham outras medidas de precaução, nomeadamente a utilização de máscaras para minimizar o contacto”, avisou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde lembrou que em alguns países “houve surtos que começaram em festejos, nos quais não foi respeitado o distanciamento social nem a regra de utilização de máscaras”. “Recordamos que o vírus continua a circular em Portugal, temos casos ativos, temos cadeias de transmissão perfeitamente identificadas, mas temos também casos comunitários. Nas últimas semanas temos tido evidência de que festas, eventos sociais, encontros, têm originado surtos, alguns de grandes dimensões”, alertou a responsável.

Já a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, comparou os festejos do título de campeão de futebol às festas dos Santos Populares, que este ano tiveram de "ser remetidas a uma lógica caseira, tendo em conta o contexto que estamos a viver".

Dado que as celebrações da conquista de um campeonato de futebol "são momentos de grande exteriorização de emoção e de partilha", a governante pediu que, tal como os Santos Populares foram encarados de "forma rigorosa e correcta", a "celebração deste campeonato tenha de ser feita de maneira mais contida e com o lado efusivo de uma forma puramente doméstica e sem ajuntamentos”.

O FC Porto pode festejar na quinta-feira o título na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, se vencer em casa do Tondela e vir o Benfica, segundo classificado, perder na visita ao Famalicão.

Infarmed lidera grupo de trabalho que estudará alterações à dispensa de medicamentos