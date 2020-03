“Neste momento não estamos a sentir ainda nenhuma alteração na utilização [dos ginásios] e a mensagem que queremos deixar bem vincada é que esta é a altura errada para deixar de fazer exercício físico, porque este melhora e fortalece o nosso sistema imunitário. Quanto mais exercício físico fizermos, maior é a capacidade que temos para resistir a qualquer tipo de infeção, viral ou bacteriana”, afirmou o presidente da associação de ginásios de Portugal em declarações à agência Lusa.

De acordo com José Carlos Reis, a associação elaborou e enviou a todos os clubes um plano de contingência com as medidas a adotar para conter a disseminação do vírus: “Os ginásios estão preparados. As pessoas têm, como é lógico, de ter algum cuidado, como não levarem as mãos à cara, não estarem muito próximas dos outros e, essencialmente, terem cuidados de higiene muito grandes. O mais importante é lavarem as mãos com a maior frequência possível, essa é a grande medida a tomar”, sustentou.

Entre as medidas previstas no plano enviado aos ginásios estão a disponibilização de desinfetantes nas salas de exercício, a fixação em todos os locais de informação sobre os cuidados de higiene a ter, uma limpeza “mais frequente e sistemática” de objetos como torneiras, manípulos das portas, balcões ou corrimãos, e a definição de uma zona do clube para onde devem ser encaminhadas as pessoas com sintomas de Covid-19.

E, se a “situação de algum risco de contágio” vivida atualmente justifica que se as pessoas estejam “mais alertas no dia-a-dia”, José Carlos Reis frisa que “deixar o exercício é a última coisa que devem fazer, porque estão a prejudicar-se”.

“O exercício beneficia o sistema imunitário e os ginásios estão preparados. O nosso conselho vai no sentido de as pessoas continuarem a fazer a prática do seu exercício físico normalmente e, se possível, até a reforçarem-no, porque o seu sistema imunitário sem dúvida que vai ficar fortalecido e ter uma capacidade de combate ao vírus muito superior”, reiterou.

Com cerca de mil ginásios associados, a AGAP - Portugal Activo diz representar “mais de 80% dos ginásios do país”.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.