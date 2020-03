Anacleto Oliveira propõe ainda que, na missa dominical, os fiéis sigam "uma das muitas celebrações”, transmitidas pela televisão ou via Internet, "não apenas assistindo, mas participando, rezando, cantando” e vestindo-se “do mesmo modo” como quando vão à igreja “e fazendo os mesmos gestos que se fazem na igreja".

"Se assim for, será uma verdadeira missa, excetuando na comunhão eucarística que, nestas circunstâncias, terá de ser espiritual", reforça.

O bispo da diocese de Viana do Castelo apela ainda à ocupação "útil e construtiva" do tempo e à partilha de "experiências" que ajudem nesse sentido.

"Hoje, felizmente, não há fronteiras na comunicação, e com a vantagem de estarem imunes de contágio viral. Troquemos ideias e experiências - como vários sacerdotes e fiéis leigos já estão a fazer - e teremos ainda mais o que é essencial à vida, agora mais do que nunca, nesta guerra em que todos nos encontrarmos: a união que, se for em e com Deus, será muito maior", especificou.

Para o bispo Anacleto Oliveira, a declaração do estado de emergência é uma situação à qual a "maioria não está habituada", mas que todos devem "respeitar".

"Agora, obrigam-nos a estar juntos: o marido com a esposa, os pais com os filhos e os filhos com os pais e, eventualmente, os avós. Vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e várias semanas por mês. Quantas? Nem sabemos (…). Por isso, fiquemos mesmo em casa", apela.

O sacerdote aponta a implementação de regras para que "a vida em casa não se torne cansativa e insuportável".

"Antes de mais, organizando o dia-a-dia, com horas para tudo o que for necessário e possível. Mas cada coisa na sua hora e umas em comum, outras individualmente. Passar o tempo à deriva, ao ritmo do que me vai apetecendo, tornar-se-á aos poucos fastidioso, insuportável. Organizemos previamente o nosso dia-a-dia, particularmente se temos crianças entre nós. Que bela oportunidade para serem ainda mais educadas a terem regras e a segui-las", refere.

Anacleto Oliveira manifestou ainda "todo" o seu apoio e agradecimento "aos profissionais de saúde e seus colaboradores".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.